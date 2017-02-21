(Görüntülü Haber) Yüksekova'da kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde, Jandarma ve Polis ekipleri tarafından bazı adreslere yapılan operasyonlarda, 43 bin 500 paket kaçak sigara ile 500 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma ve polisin PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışma yapıldığı belirildi. Açıklamada, dün bazı adreslere operasyon yapıldığı belirtilerek, "Yüksekova İlçesi Yeşildere Mahallesinde ikamet eden bazı şahısların ev ve eklentilerinde kaçak malzeme bulundurdukları tespit edilmiş, tespit edilen adreslerde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda 43.500 paket gümrük kaçağı sigara ve 600 kg kaçak nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi