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YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası
'Sözde' Kürdistan haritası ders kitaplarında
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(Görüntülü Haber) YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

SURİYE'nin Afrin kentine bağlı Ömer Uşağı köyünde bir ilkokulda ele geçirilen YPG'li teröristlere ait hücum yeleklerinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu armanın dikili olduğu görüldü....

SURİYE'nin Afrin kentine bağlı Ömer Uşağı köyünde bir ilkokulda ele geçirilen YPG'li teröristlere ait hücum yeleklerinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu armanın dikili olduğu görüldü. Öğrencilerin ders kitaplarında ise Türkiye'nin güneydoğu ve doğusu ile Suriye, İran ve Irak'ın da bazı kentlerini içine alan 'sözde' Kürdistan haritası yer aldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı yerleşim alanlarında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar, uzman ekipler tarafından bulunup, kontrollü imha ediliyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenliği sağlıyor. ÖSO mensupları, Hatay'ın Hassa ilçesinin karşına düşen Afrin'e bağlı Ömer Uşağı köyündeki ilkokulda yaptıkları aramada, YPG'li teröristlerin giydiği hücum yelekleri, kullandıkları silah ve mühimmat ile öğrencilere okutulan ders kitaplarını ele geçirdi.

TÜRKİYE'NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUSU 'SÖZDE' HARİTADA

YPG'li teröristlerin giydiği hücum yeleklerinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve yeleği giyen teröristin adının yazılı olduğu armaların dikili olduğu görüldü. Öğrencilerin ders kitaplarında ise Türkiye'nin Adana'dan itibaren Güneydoğu ve Doğu kentleri ile İran, Irak ve Suriye topraklarının bir bölümünün içerisinde yer aldığı 'sözde' Kürdistan haritası olduğu ortaya çıktı. YPG ve Öcalan'ın fotoğrafı armalı hücum yelekleri ile 'sözde' Kürdistan haritalarının bulunduğu kitaplar, ÖSO mensupları tarafından yakılarak imha edildi.

 

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