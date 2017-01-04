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(Görüntülü Haber) Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotim ekipleri tarafından il merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çevre...

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotim ekipleri tarafından il merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çevre illerden uyuşturucu madde temin ederek üniversite ve otobüs terminali civarında satış yaptıkları tespit edilen O.G., E.V.Ü., F.İ., Y.T. ve Y.K. adlı kişiler yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, gazete kağıdına sarılı satışa hazır sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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