Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () YOZGAT Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 14 kişiden 12?si tutuklandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat?ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop'ta gözaltına alınan toplam 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye çıkartılan 14 kişiden 12'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturması Aksaray'da devam eden 1 kişi de Aksaray Emniyet Müdürlüğü?ne gönderildi.
(Görüntülü Haber) Yozgat merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu 12 tutuklama
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () YOZGAT Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 14 kişiden 12?si tutuklandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü...
26 Ocak 2017 Perşembe 10:11
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