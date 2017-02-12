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(Görüntülü Haber) Yolda yürüyen gence araçla çarpıp, kaçtı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde plaka ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarptığı 23 yaşındaki Osman Şinas öldü. Kazada aracın cam sileceğini düşüren sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kaza,...

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde plaka ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarptığı 23 yaşındaki Osman Şinas öldü. Kazada aracın cam sileceğini düşüren sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kaza, dün saat 23.45'te, Keşan-Gelibolu Karayolu Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi’ne doğru yaya giden Osman Şinas'a, plaka ve sürücüsü henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Kimliği belirsiz sürücü, Şinas'a çarptıktan sonra durmayıp aracıyla kaçtı. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sevk edilen ekipler yerde Osman Şinas'ın öldüğünü belirledi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Şinas'ın cebinde 6 içimlik bonzai bulundu. Olay yerinde kırık cam ve far parçaları bulunurken, Osman Şinas'a çarpan araçtan düştüğü değerlendirilen sileceğe de el konuldu. Çevrede bulunan akaryakıt istasyonları ve işyerlerinin de güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Şinas'ın cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan araç sürücüsünün kimliğini belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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