Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 27 yaşındaki Mehmet Kaya, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Olay, akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kaya, sokakta tanımadığı bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan Kaya, ihbara gelen ambulansla hastaneye gönderildi. Acil serviste tedavisine başlanılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Yolda yürürken bıçaklandı
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 27 yaşındaki Mehmet Kaya, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Olay, akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kaya, sokakta...
27 Şubat 2017 Pazartesi 18:50
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