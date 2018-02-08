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(Görüntülü Haber) Yolda bulduğu altın kolyeyi zabıtaya götürdü

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), () - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, müteahhitlik yapan Nevzat Dilmaç (43), yolda yürürken, bulduğu altın kolyeyi zabıta ekiplerine teslim etti. Suşehri ilçesinde, mahalle aralarındaki yol ve parke çalışmalarını...

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), () - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, müteahhitlik yapan Nevzat Dilmaç (43), yolda yürürken, bulduğu altın kolyeyi zabıta ekiplerine teslim etti. Suşehri ilçesinde, mahalle aralarındaki yol ve parke çalışmalarını yapan taşeron firmanın sahibi, Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı, 4 çocuk sahibi Nevzat Dilmaç, Yalnızbağlar Mahallesi Hekim Caddesi'nde yürürken, yerde altın kolye buldu. Çevrede, bir süre kolyenin sahibini bulmak için araştırma yapan Dilmaç, sonuç alamayınca Suşehri Belediyesi Zabıta Amirliği'ne başvurdu. Dilmaç, bulduğu kolyeyi zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta Amiri Ferhat Yeğin, bulduğu kolyeyi getiren Nevzat Dilmaç'a çay ikram ederek, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti. Suşehri Zabıta Amirliği'nce, kolyenin sahibinin bulunması için belediye hoparlöründen anons yaptırıldı.

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