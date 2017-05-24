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(Görüntülü Haber) Yolcunun hostese verdiği not paniğe neden oldu

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasgobal Havayolları'na ait uçağında bir yolcunun kabin memuruna verdiği yazılı not paniğe neden oldu. Polis ekipleri uçakta arama yaparken, notu yazan yolcu gözaltına aldı.  Edinilen...

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasgobal Havayolları'na ait uçağında bir yolcunun kabin memuruna verdiği yazılı not paniğe neden oldu. Polis ekipleri uçakta arama yaparken, notu yazan yolcu gözaltına aldı. 

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan KKTC Ercan Havalimanı'na gerçekleştireceği KK1010 sefer sayılı tarifeli uçağı, kalkış için son hazırlıkları tamamladı. Bu sırada bir yolcu elinde bulunan 'Buradan KKTC Başbakanına sesleniyorum olacaklardan ben sorumlu değilim' yalızı not kağıdını kabin memuruna verdi. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Notu yazan yolcu polis tarafından göz altına alınırken, diğer yolcular uçaktan indirildi. Polis ekipleri not kağıdı üzerine bomba prosedürü uygulayarak uçakta arama yaptı. Olay nedeniyle 16.45'de yapılması planlanan İstanbul-Ercan seferi gecikmeye uğradı. Yolcular 4 saatlik rötarın ardından başka bir uçakla saat 20.40'da Ercan'a gönderildi. 

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