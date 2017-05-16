(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünden 114 Afgan kaçak çıktı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da şüphe üzerine durdurulan 49 kişi kapasiteli bir yolcu otobüsünde yurda kaçak giriş yapan 114 Afganistanlı kaçak bulundu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Üzümlü ilçesi yakınlarında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan incelemede 49 koltuğu bulunan yolcu otobüsünde, aralarında çocukların da bulunduğu 114 Afgan vatandaşı görüldü. Yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan Afganlar, Üzümlü ilçesi'nde ihtiyaçları karşılanıp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.