(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda bavul içinde 10 kilo 448 gram esrar maddesi ele geçirilirken, B.B.Ö. adlı kişi gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren Döşemealtı Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, takip edilen bir yolcu otobüsünü sabah saatlerinde Döşemealtı İlçesi'nde durdurdu. Otobüste uzman ekipler ve narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bavul içinde paketlenmiş halde 10 kilo 448 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bavulun sahibi B.B.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin, esrarı Antalya'da bir adrese götürdüğü belirtildi. Jandarma tespit edilen alıcının yakalanması için çalışmalara başladı.