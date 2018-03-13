ÖLÜ SAYISI 13'E ÇIKTI Çorum'un Osmancık ilçesinde, yolcu otobüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölenlerin sayısı 13'e çıktı. Yanan otobüste ekiplerin incelemesinin sürdüğü ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış olabileceği bildirildi.
(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: İlk belirlemelere göre 13 ölü, 18 yaralı (6)
ÖLÜ SAYISI 13'E ÇIKTI Çorum'un Osmancık ilçesinde, yolcu otobüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölenlerin sayısı 13'e çıktı. Yanan otobüste ekiplerin incelemesinin sürdüğü ve hayatını kaybedenlerin...
13 Mart 2018 Salı 11:07
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