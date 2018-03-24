AKSARAY,() Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 4 kişinin öldüğü ve 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 ölü, 34 yaralı (1)
AKSARAY,() Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 4 kişinin öldüğü ve 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.
24 Mart 2018 Cumartesi 07:59
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