KAZA ANI MOBESE KAMERASINDA Adıyaman'da dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen 1 kişinin yaralandığı otobüs ile otomobilin karıştığı kaza anı, mobese kameraları tarafından görüntülendi. MOBESE görüntülerinde, kavşakta dururken yeşil ışık yanmasıyla hareket eden otomobile, iddiaya göre ışık ihlali yaptığı öne sürelen otobüsün hızla çarptığı ve aracın savrulduğu görülüyor.
(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı (3)
KAZA ANI MOBESE KAMERASINDA Adıyaman'da dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen 1 kişinin yaralandığı otobüs ile otomobilin karıştığı kaza anı, mobese kameraları tarafından görüntülendi. MOBESE görüntülerinde,...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:17
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