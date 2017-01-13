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(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ, () - ELAZIĞ- Malatya karayolu 35'inci kilometresinde Koçharman mevkisinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Malatya'dan Elazığ gönüne gelen İlyas Eroğlu yönetimindeki...

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ, () - ELAZIĞ- Malatya karayolu 35'inci kilometresinde Koçharman mevkisinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Malatya'dan Elazığ gönüne gelen İlyas Eroğlu yönetimindeki 23 FF 845 plakalı kamyonet, Koçharman mevkisinde yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Van'dan İstanbul’a giden Barış Yıldız yönetimindeki 34 UYJ 64 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı, sonra yol kenarına devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü İlyas Eroğlu ile yanında bulunan 2 kişi ve otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 ambulanslarıyla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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