(Görüntülü Haber) Yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 kişi yaralandı

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,() PENDİK'te gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşantepe E-5 yan yolda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsüyle Maltepe istikametinde seyir halinde olan Kemal Cengiz aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki aydınlatma direğine daha sonra da işaret levhalarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüste sıkışan sürücü Kemal Cengiz, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz tedavi altına alındı. Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüste yolcuların olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten yönlendirilen trafik, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.