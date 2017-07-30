(Görüntülü Haber) Yola düşen taşlardan kaçarken kaza yaptılar: 4 yaralı

SAKARYA D-650 Karayolu'nda yola düşen taşlardan kaçmak için manevra yapan sürücünün yönetimindeki otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı Kaza, Adapazarı-Eskişehir arası ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nun Yukarıkirazca Mevkii'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Adapazarı yönünde giden olan 41 B 8701 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Şahin, aracın önüne düşen taşlardan kaçmak için manevra yaptı. Nereden geldiği bilinmeyen taşlardan sıyrılırken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada ön camı tamamen kırılan ve yan vaziyette kalan otomobildeki 2 kadın ve 2 çocuk yaralandı. Yaralılar; 7 yaşındaki Ece Şahin, 2 yaşındaki Ebru Şahin, 35 yaşındaki Songül Şahinve ismi öğrenilemeyen bir kadın ambulanslarla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ramazan Şahin önlerine bir taşın düştüğünü belirterek, "Bir taş gibi bir şeyler geldi. Toparlamaya çalıştım o esnada oldu. Aracı kurtarayım derken hakimiyetimi kaybettim sonra takla attı araba." dedi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ekibi gelmeyince 112 ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlıkçılar sürücülere el işaretleri yaparak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.