(Görüntülü Haber) Yol çöktü, kum yüklü kamyon, apartman bahçesine devrildi

SİVAS'ta bir inşaat firmasına ait kum yüklü kamyon, çöken yoldan bir apartmanın bahçesine devrildi. Kamyonun kasasında yüklü kum, apartmanın zemin katındaki evin içine doldu. Kaza, saat 07.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaata kum taşıyan Osman Deniz yönetimindeki 58 FY 105 plakalı kamyon, sokaktaki park halindeki araçların daralttığı yoldan geçmek için kenara yaklaştı. Bu sırada yol çöktü. Çökme sonrası kamyon Mermer Apartmanı'nın bahçesine devrildi. Kazada, araç sürücüsü Deniz, kamyonda sıkıştı. Sürücü çevredekilerin yardımı ile kamyondan çıkarılırken, kamyonun kasasında yüklü yaklaşık 20 ton kumun bir miktarı da apartmanın zemin katında üniversite öğrencilerin oturduğu evin içine doldu. Kamyon yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.