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(Görüntülü Haber) Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi (3)

BÜYÜKERŞEN: BU TÜR ŞEYLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, silahlı saldırı girişiminin ardından Haller Gençlik Merkezi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye...

BÜYÜKERŞEN: BU TÜR ŞEYLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, silahlı saldırı girişiminin ardından Haller Gençlik Merkezi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Büyükerşen, "Bir saldırıya uğradık. Ben iyiyim. Biz bu tür şeylere papuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara müdahale etmek gerekir. Bu müdahalelerden hoşlanmayanlar her türmü girişimde bulunacak güçteler" diye konuştu.

Bu arada saldırgan ve yanındaki adamlarının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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