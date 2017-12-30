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(Görüntülü Haber) Yılbaşı öncesinde İstanbul genelinde asayiş denetimi

Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ- Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() YAKLAŞAN Yılbaşı öncesi İstanbul polisi, il genelinde asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında bu akşam saat 20.00 ile 24.00 arasında "Yeditepe Huzur" adı...

Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ- Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() YAKLAŞAN Yılbaşı öncesi İstanbul polisi, il genelinde asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında bu akşam saat 20.00 ile 24.00 arasında "Yeditepe Huzur" adı altında asayiş denetimleri yapılyor.


 

39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilecek olan denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri destek verirken, kurulan 100 noktada 1200 polis görev alıyor.


 

Denetimler kapsamında, kurulan noktalarda şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilerin de üzeri aranarak, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. O noktalardan Kadıköy, Altıyol, Fatih, Millet Caddesi ve Karaköy'de şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücülerin GBT'sine bakılıyor. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 24.00' e kadar devam edecek.

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