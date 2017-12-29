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(Görüntülü Haber) Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde asayiş denetimi yapıldı

Murat DİKİLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-YILBAŞI öncesi, Türkiye genelinde 9. Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi. İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar...

Murat DİKİLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-YILBAŞI öncesi, Türkiye genelinde 9. Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi. İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen '9.Türkiye Güven Huzur' Denetimine polis helikopteri destek veriyor. İlçe Emniyet Müdürlükleri İle Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 195 noktada 2 bin 340 personel ile denetimlerin,  gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi. 

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