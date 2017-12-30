Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi 550 polisin katılımıyla, il genelinde asayiş uygulaması yaptı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM, narkotik, asayiş ve trafik ekipleri, yılbaşı öncesinde il genelinde 550 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı. Önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcular üzerinde kimlik kontrolü, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis bazı sürücülere trafik cezası keserken, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Uygulama, gece geç saatlere kadar sürdü.
(Görüntülü Haber) Yılbaşı öncesi Tekirdağ'da asayiş uygulaması
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi 550 polisin katılımıyla, il genelinde asayiş uygulaması yaptı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM, narkotik, asayiş ve trafik ekipleri, yılbaşı...
30 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
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