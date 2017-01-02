(Görüntülü Haber) Yılbaşı gecesi 'torbacı' operasyonu 2

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, () - ADANA'da polis, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yeni yılın ilk saatlerinde operasyon yaptı. Yakalanan 10 uyuşturucu satıcısından 7'si bugün sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, aramalarda 23 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Ova ve Hürriyet mahallerinde yeni yılın ilk saatlerinde uyuşturucu satıcılarının peşine düştü. Polis, ara sokaklarda uyuşturucu satan 10 torbacıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Torbacıların ev ve zula olarak kullandıkları yerlerde arama yapan polis, 23 kilo esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheliden 7'si, çıkacrıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.