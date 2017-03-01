(Görüntülü Haber) Yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

ADANA'da yılbaşı gecesi lüks otomobilinin içinde başından vurularak öldürülen Korkut Özgün'ün (35) katil zanlılarından Kenan Süylemez (35) yakalandı. Süylemez, "Pişmanım, Allah'ın takdiri ilahisi"dedi. Yeni yılın ilk dakikalarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'ndeki lüks otomobilin içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Korkut Özgün, kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet Bürosu ekipleri, Korkut Özgün'ün ölümüne neden olan kavganın, uyuşturucu alış verişinden kaynaklanan anlaşmazlıktan çıktığını belirledi. Ekipler, olaya karışan Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Deniz Süylemez ile kardeşi Kenan Süylemez'i suçladı. Şakir Güzhan ile Murat Tek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Bir ay sonra yakalanan Deniz Süylemez de tutuklandı. Olaydan sonra izini kaybettirmek isteyen Kenan Süylemez'in peşine düşen Cinayet Bürosu ekipleri, zanlının merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Sabah saatlerinde şok baskın düzenleyen polis, Kenan Süylemez'i gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen Kenan Süylemez, "Pişmanım, Allah'ın takdiri ilahisi"dedi. Kenan Söylemez, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.