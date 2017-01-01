ÖLDÜRÜLMÜŞ Adana'da, 2017'nin ilk saatlerinde lüks bir otomobilin içinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Korkut Özgün'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Otomobilin sürücü koltuğunda öldürülen Korkut Özgün'ün cinayetine karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Özgün'ün içinde öldürüldüğü aracın güzellik merkezi çalıştıran eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirtilirken, gözaltındaki 3 kişinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor. Salih ÜÇTEPE/ADANA, () -
(Görüntülü Haber) Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde ölü bulundu (2)
ÖLDÜRÜLMÜŞ Adana'da, 2017'nin ilk saatlerinde lüks bir otomobilin içinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Korkut Özgün'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Otomobilin sürücü koltuğunda öldürülen Korkut Özgün'ün cinayetine...
01 Ocak 2017 Pazar 16:04
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