(Görüntülü Haber) Yedinci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı
MALATYA'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A. (18), ailesiyle birlikte yaşadığı evin 7'nci kattaki balkonundan atlaması sonucu ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ecdat Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın...
08 Mart 2018 Perşembe 08:02
MALATYA'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A. (18), ailesiyle birlikte yaşadığı evin 7'nci kattaki balkonundan atlaması sonucu ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ecdat Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A., evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep A., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındı.
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