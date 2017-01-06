Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, park halindeki 4 TIR'ın yedek lastiklerini çalan Mahmut Ü. yakalandı. İl merkezinde farklı semtlerde park halinde bulunan 4 TIR'ın yedek lastiklelerinin çalındığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüpheli 28 yaşındaki Mahmut Ü.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işletmelerin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Yedek lastik hırsızı yakalandı
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, park halindeki 4 TIR'ın yedek lastiklerini çalan Mahmut Ü. yakalandı. İl merkezinde farklı semtlerde park halinde bulunan 4 TIR'ın yedek lastiklelerinin çalındığı ihbarını alan Hırsızlık...
06 Ocak 2017 Cuma 14:54
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