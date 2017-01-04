(Görüntülü Haber) Yayla evi soyguncuları yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de kış mevsimi nedeniyle kentte bulunan ailelerin yayladaki evlerine girerek hırsızlık yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, 3 kişi de aranıyor. Merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Gözne, Soğucak, Bekiralanı, Aladağ ve Darısekisi mahallelerinde bulunan 22 yayla evinin soyulması üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için özel ekip kurdu. Yapılan soruşturma sonucu hırsızlık şüphelileri R.K., M.Ş.O., A.O. ile Y.Z.T. yakalandı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 10 evden çalınan eşya bulunarak sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.O. tutuklanırken, Y.Z.T., R.K. ve M.Ş.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayları ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler M.S., M.O. ve B.G 'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.