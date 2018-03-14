(Görüntülü Haber) Yavrularıyla gezen köpeği pompalı tüfekle yaraladı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, 3 yavrusuyla dolaşan dişi köpeğe pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan köpek tedaviye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, öğle...
14 Mart 2018 Çarşamba 16:38
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, 3 yavrusuyla dolaşan dişi köpeğe pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan köpek tedaviye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, öğle saatlerinde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Türk Telekom Lisesi yanındaki boş arazide 3 yavrusuyla gezen dişi köpeğe, bir saldırgan pompalı tüfekle ateş etti. Köpek vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi için barınağa götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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