(Görüntülü Haber) Yavru köpeklerini çalanı bulana arabasını hediye edecek

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), () BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftlikte yaşayan Hakan Biçer, yılbaşı gecesi çalınan 2 adet Sivas Kangalı yavru köpeklerini bulup getirene bin lira, çalan hırsızı bulana ise 10 bin lira değerindeki arabasını ödül olarak verecek. Hakan Biçer Onlar benim çocuklarım dediği 3.5 aylık yavru köpeklerin bulunması için İnegöl'ün her yerine fotoğraflarını astı. Doğdukları andan itibaren İnegöl'ün Çeltikçi kırsal mahallesi girişindeki çiftliğinde yavru köpeklerini çocuklarına bakar gibi besleyen 47 yaşındaki Hakan Biçer'in yılbaşı gecesi çiftlikte olmadığı sırada iki yavru Kangal cinsi köpekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah çiftliğine gelen Biçer, kulübe kapısının kırılarak açıldığını, yavru köpeklerin de kulübede olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan Biçer köpeklerine ulaşamadı. Çaresiz kalan Biçer yavru köpeklerin fotoğraflarının bulunduğu el broşürlerini çevreye dağıtmaya başladı. 3 günden bu yana sokak sokak köpeklerini arayan Biçer, köpeklerinin izine rastlamadı. Yavru köpekleri çocukları gibi sevdiğini söyleyen Biçer, çareyi yıllardan bu yana kullandığı 10 bin lira değerindeki aracını ödül olarak vermekte buldu. HAYVANIM DEĞİL, CANIMDI Olayı anlatan 47 yaşındaki Hakan Biçer, Çiftlikteki 3,5 aylık Kangal yavru köpeklerimi çaldılar. Yılbaşı akşamı gece geç saatte duvardan atlayarak samanlığa girip köpeklerimi çalmışlar. Bunlar benim hayvanım değildi, canımdı. Biz bunları köpek olarak görmedik. Bize geldikleri günden beri kendi evimizden birileri gibi gördük. Bir gece rahatsızlandılar, gece 22.00'den sonra 2 defa veterinere götürdüm. Dişi olan kurtuldu ama erkek olan aşıları yapılmazsa ölebilir. Bu köpekler bana hediye verildi. Bu köpeklerin anası babası hakiki Kangal, fabrikada bakılıyorlar. 2 sene de geçse kan testi yaptırır bulurum ama o zamana kadar yaşayacak mı önemli olan o. Değer vermesem koyarım kapıya gider ama benim için sadece köpek değil onlar. Köpeklerimi bulana, yerini bildirene bin lira ödül vereceğim, ama hırsızı bulana 1992 model arabamı vereceğim. Beni arıyorlar, 'Arabanı satma biz sana köpek verelim' diyorlar. Benim derdim köpek değil ki, benim kendi çocuklarım gibi köpeklerim gitti ben onları arıyorum. Onların hastalığından, çalındı üzüntüsünden 10 günde 5-6 kilo verdim. Hırsıza da sesleniyorum, burası gece nasıl alıp gittiğinde boşsa hala boş. Gece Allah rızası için getir bırak hiç arkasını aramayacağım. İçerde onlardan daha kıymetli 2 tane atım var, 10 bin TL değeri var. Artık buraya gelmeyi canım istemiyor. Ben yavru köpeklerimi istiyorum dedi.