Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

(Görüntülü Haber) Yaşlı kadının hırsızlık yapması kamerada

ADIYAMAN'da, 5 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 58 yaşındaki S.A. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının işyerinden hırsızlık yapması güvenlik kameralarına da yansıdı. Kent merkezindeki 5 farklı işyerinde, çalışanları...

ADIYAMAN'da, 5 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 58 yaşındaki S.A. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının işyerinden hırsızlık yapması güvenlik kameralarına da yansıdı. Kent merkezindeki 5 farklı işyerinde, çalışanları oyalayarak elbise ve hediyelik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.A. isimli kadın olduğunu belirledi. Polisler, kent merkezinde fark ettikleri kadını takibe aldı. S.A., Turgutreis Mahallesi'nde girdiği bir işyerinde hırsızlık yaptığı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, işyerinden hırsızlık yapması da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.