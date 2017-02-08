(Görüntülü Haber) Yaşlı kadının çantasını çalıp, yerde sürükledi

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde 70 yaşındaki H.Ç.'nin çantasını gasp eden 20 yaşındaki Y.B. tutuklandı. Gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çorlu İlçesi’nde geçen yıl 25 Ekim tarihinde, elindeki bastonla iki büklüm halde güçlükle yürüyebilen H.Ç. adlı kadın, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde üzerinden evine doğru yürüdü. Yolda karşılaştığı Y.B., yaşlı kadının elindeki çantasını alıp kaçmak istedi. Şüpheli Y.B., yaşlı kadının direnmesi üzerine metrelerce sürükledikten sonra çantasını alıp kaçtı. Çevredekilerin yardım ettiği yaşlı kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında caddedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri Y.B.’yi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine konuldu. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, tutuklanan şüpheli Y.B.’nin yolda karşılaştığı yaşlı kadının elinden çantasını almaya çalıştığı, direnince metrelerce sürükleyip olay yerinden kaçtığı görüldü. Daha sonra olayı görenlerin yardım ettiği H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.