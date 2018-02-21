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(Görüntülü Haber) Yaşlı çiftin dövülüp, altınlarının gasp edilmesine 1 tutuklama daha

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Şakir Şengül (80) ve Şadiye Şengül (80) çiftini evlerinde öldüresiye dövüp, para ve altın ziynet eşyalarını gasp ettiği ileri sürülen şüphelilerden, cezaevi firarisi Ferdi Türkkal (23) da jandarma tarafından...

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Şakir Şengül (80) ve Şadiye Şengül (80) çiftini evlerinde öldüresiye dövüp, para ve altın ziynet eşyalarını gasp ettiği ileri sürülen şüphelilerden, cezaevi firarisi Ferdi Türkkal (23) da jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı. Türkkal ile birlikte olayda tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Çardak'ın kırsal Gemiş Mahallesi'nde yaşayan Şakir ve Şadiye Şengül çifti, geçen 30 Kasım'da, evlerine pencereden giren 3 kişi tarafından öldüresiye dövülüp, para ve altın ziynet eşyaları gasp edildi. Yüz ve vücutlarında darp izleri ile morluklar oluşan çift hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma, olayın ardından şüpheli olarak Ç.A. ile olayın azmetiricisi olduğu ileri sürülen kişinin de aralarında yer aldığı 3 şüpheliyi aynı mahallede gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ç.A.'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Tutukluların ifadelerinden yola çıkan jandarma, şüphelilerden birinin de olaydan bir süre önce Denizli Açık Cezaevi'nden firar eden, hırsızlık, gasp gibi 6 ayrı suçtan aranan Ferdi Türkkal olduğunu belirledi. Türkkal, saklandığı Aktepe Mahallesi'ndeki evde dün yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi Türkkal, mahkemece tutuklandı.

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