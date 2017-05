(Görüntülü Haber) Yaşlı çift kazada yaralandı

Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,() ANTALYA'da, 65 yaşındaki Ramazan Can'ın kullandığı kamyonetin park halindeki arızalı otomobile çarptığı kazada, araçta sıkışan sürücünün eşi Gülsüm Can itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi, Antalya- Korkuteli yolu geliş istikametinde meydana geldi. Korkuteli'nden Antalya istikametine seyreden Ramazan Can'ın kullandığı 07 CRZ 89 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen Emre Çetin'e ait 07 FHL 03 otomobile arkadan çarptı. Kazada, Ramazan Can hafif şekilde yaralanırken eşi Gülsüm Can araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini araçta yaptığı Gülsüm Can, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Can çifti ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.