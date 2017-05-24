Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

(Görüntülü Haber) Yaşlı çift kazada yaralandı

Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,() ANTALYA'da, 65 yaşındaki Ramazan Can'ın kullandığı kamyonetin park halindeki arızalı otomobile çarptığı kazada, araçta sıkışan sürücünün eşi Gülsüm Can itfaiye ekipleri tarafından...

Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,() ANTALYA'da, 65 yaşındaki Ramazan Can'ın kullandığı kamyonetin park halindeki arızalı otomobile çarptığı kazada, araçta sıkışan sürücünün eşi Gülsüm Can itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi, Antalya- Korkuteli yolu geliş istikametinde meydana geldi. Korkuteli'nden Antalya istikametine seyreden Ramazan Can'ın kullandığı 07 CRZ 89 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen Emre Çetin'e ait 07 FHL 03 otomobile arkadan çarptı. Kazada, Ramazan Can hafif şekilde yaralanırken eşi Gülsüm Can araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini araçta yaptığı Gülsüm Can, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Can çifti ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246