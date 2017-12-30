Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya) () ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Yusuf Karadeniz (58) ve eşi Şefika Karadeniz (60), henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce evlerinde darp edildiklerini iddia ederek şikayette bulundu. Güney Mahallesi'nde oturan Yusuf Karadeniz ve eşi Şefika Karadeniz, kar maskeli, silahlı en az 4 kişinin dün saat 06.00 sıralarında evlerini basarak kendilerini darp ettiğini iddia etti. Şüphelilerin ellerini bağladığını, ağızını bantladığını kaydeden Yusuf Karadeniz, evde antika eşya aradıklarını anlattı. Şüphelilerin evde değerli bir şey bulamayınca ayrıldığını vurgulayan Karadeniz, bağlarından kendi çabalarıyla kurtularak jandarmaya haber verdiklerini kaydetti. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, evde inceleme yaptı. Darp edilen çift, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Yaşlı çift evlerinde darp edildi
Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya) () ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Yusuf Karadeniz (58) ve eşi Şefika Karadeniz (60), henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce evlerinde darp edildiklerini iddia ederek şikayette bulundu. Güney Mahallesi'nde...
30 Aralık 2017 Cumartesi 11:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.