Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdi
Çin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdi
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!

(Görüntülü Haber) Yaralıya müdahale ederken araç çarpan sağlıkçı anne, yaşam savaşı veriyor (3)

CENAZESİ GÖNDERİLDİ Gaziantep'te, bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden sağlık görevlisi İlknur...

CENAZESİ GÖNDERİLDİ Gaziantep'te, bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden sağlık görevlisi İlknur Bedir için uğurlama töreni düzenlendi. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen törende; kendisi gibi sağlık çalışanı olan eşi Hüseyin Bedir, tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, 1.5 yaşındaki oğlu Toprak da annesinin tabutuna çiçek bıraktı. Tören sırasında ölen kadının annesi Dürdane ve babası İbrahim Tiryaki yakınlarının desteğiyle ayakta zor durabildi. Tabuta kapanan ölen sağlıkçının eşi Hüseyin Bedir, "Evimin nurunu kaybettim. Bu olmamalıydı, ben öksüz büyüdüm çocuğumda öksüz kalmamalıydı" diye feryat etti. Törende 112 Komuta Merkezi yetkilileri görevi başında geçirdiği kazada yaşamını yitiren İlknur Bedir'in adının bir sağlık birimine verilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bedir'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'e uğurlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55