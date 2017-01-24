(Görüntülü Haber) Yaralıya müdahale ederken araç çarpan sağlıkçı anne, yaşam savaşı veriyor (3)

CENAZESİ GÖNDERİLDİ Gaziantep'te, bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden sağlık görevlisi İlknur Bedir için uğurlama töreni düzenlendi. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen törende; kendisi gibi sağlık çalışanı olan eşi Hüseyin Bedir, tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, 1.5 yaşındaki oğlu Toprak da annesinin tabutuna çiçek bıraktı. Tören sırasında ölen kadının annesi Dürdane ve babası İbrahim Tiryaki yakınlarının desteğiyle ayakta zor durabildi. Tabuta kapanan ölen sağlıkçının eşi Hüseyin Bedir, "Evimin nurunu kaybettim. Bu olmamalıydı, ben öksüz büyüdüm çocuğumda öksüz kalmamalıydı" diye feryat etti. Törende 112 Komuta Merkezi yetkilileri görevi başında geçirdiği kazada yaşamını yitiren İlknur Bedir'in adının bir sağlık birimine verilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bedir'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'e uğurlandı.