Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya 3 şehitle ilgili tepki
Kılıçdaroğlu'ndan 3 şehit eliştirisi
Türk askerlerini vuran Rus uçağı ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Rus ucağı askerimizi vurdu! 3...

(Görüntülü Haber) Yaralıları taşıyan ambulansa saldırdılar

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, servis minibüsü şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıları taşıyan ambulansa saldırdı. Olay, akşam saatlerinde...

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, servis minibüsü şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıları taşıyan ambulansa saldırdı. Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Servis minibüsü şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıların taşındığı ambulansa saldırdı. Ambulans hızla olay yerinden uzaklaşarak, yaralıları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulansta hasar oluştu. Polis, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.