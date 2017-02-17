Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde 'öldürmeye tam teşebbüs' suçundan aranan 22 yaşındaki Süleyman Aker, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yakalandı. Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Arslanbucak Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik kontrolü yaptı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen kişinin, geçen yıl ekim ayında Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi Dereli Köyü'nde Lütfi Ulus'u tabancayla vurarak ağır yaralamak suçunda aranan Süleyman Aker olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan Süleyman Aker, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'öldürmeye tam teşebbüs suçundan' tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Yaralama suçundan aranan zanlı Antalya'da yakalandı
Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde 'öldürmeye tam teşebbüs' suçundan aranan 22 yaşındaki Süleyman Aker, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yakalandı. Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro...
17 Şubat 2017 Cuma 17:23
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