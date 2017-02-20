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(Görüntülü Haber) Yapımcı- yönetmen Murat Erakalın İnegöl’de gözaltına alındı

BİR tanıdığının kredi kartı ile para çekip ödemediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yeşilçam’ın ünlü yönetmenlerinden Ülkü Erkalın'ın yapımcı ve yönetmen oğlu Murat...

BİR tanıdığının kredi kartı ile para çekip ödemediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yeşilçam’ın ünlü yönetmenlerinden Ülkü Erkalın'ın yapımcı ve yönetmen oğlu Murat Erkakalın Bursa’nın İnegöl İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Mersin’de bir tanıdığının kredi kartı ile para çekip ödemediği iddiasıyla 'Güveni kötüye kullanmak' suçundan yargılanan ve 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Erakalın, bir otelin reklam filmi çekimi için geldiği Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde jandarma tarafından gözaltına alındı. Murat Erakalın, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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