(Görüntülü Haber) Yankesici kadınlar yakalandı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde yankesicilik ve işyerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 3 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir'den geldikleri belirtilen Ş.N.A., G.K. ve Ö.Ç.K. adlı 3 kadın,...
27 Aralık 2016 Salı 15:49
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde yankesicilik ve işyerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 3 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir'den geldikleri belirtilen Ş.N.A., G.K. ve Ö.Ç.K. adlı 3 kadın, iddialara göre Tavşanlı İlçesinde 4 işyerinden hırsızlık, semt pazarında da 2 yankesicilik olayına karıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ş.N.A., G.K. ve Ö.Ç.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.
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