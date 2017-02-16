Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 29 yaşındaki Sevgi İ.'nin cebinden telefonu aldığı iddiasıyla 31 yaşındaki Onur Akıdıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'nde alış veriş poşetleriyle kaldırımla arkadaşlarıyla yürüyen Sevgi İ.'nin yanına yaklaşan Onur Akıdıcı, montunun cebindeki telefona uzanıp aldı. Bir süre sonra yaklaşık 1000 TL değerindeki cep telefonunun çalındığını fark eden Sevgi İ., durumu polise bildirdi. Genç kadının alış veriş yaptığı mağazalar ile geçtiği güzergahtaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan polis, inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesi sonucunda Sevgi İ.'nin cebindeki telefonun çalınma anının kayıtları ortaya çıktı. Kayıtları izleyen polis, yankesicinin bir çok suçtan kaydı bulunan Onur Akıdıcı olduğunu belirledi. Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Akıdıcı çaldığı telefon da ele geçirildi. Akıdıcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Yankesici güvenlik kamerasında
Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 29 yaşındaki Sevgi İ.'nin cebinden telefonu aldığı iddiasıyla 31 yaşındaki Onur Akıdıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'nde alış veriş poşetleriyle...
16 Şubat 2017 Perşembe 17:35
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