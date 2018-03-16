(Görüntülü Haber) Yangında, 'Kocam eve gelince beni bulamaz' diyerek evden çıkmak istemedi

KARAMAN'da, evinde yangın çıkan Adviye Dinçer (83), ''Kocam eve gelince beni bulamaz'' diyerek itfaiye ekiplerinin yardım talebini geri çevirdi. Yakınları tarafından ikna edilen Dinçer, duman kaplayan evinden sedye ile çıkarılıp, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Olay, bugün saat 12.20 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mevlüt Dinçer (85), rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için hastaneye gitti. Eşi Adviye Dinçer de evde yalnız kaldığı sırada iddiaya göre, çamaşır makinesinin elektrik aksamından yangın çıktı. Yangın nedeniyle evi saran duman dışarı sızınca, durumu fark eden komşuları itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeri girip alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yaşlı kadın kapıyı açmak istemedi. Bunun üzerine itfaiye ekibi kapıyı kırıp alevleri söndürdü. Ekipler, yangını kendi çabasıyla söndürmeye çalışırken koltuk değneğinin bir kısmı yanan Adviye Dinçer'i evden çıkarmaya çalıştı. Ancak Dinçer, ''Kocam eve gelince beni bulamaz'' diyerek dışarı çıkmak istemedi. Yakınlarının gelmesi üzerine ikna edilen Adviye Dinçer, sedye ile evinden çıkarılıp hazırda bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Dinçer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.