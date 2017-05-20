(Görüntülü Haber) Yangında 3 hektar makilik alan zarar gördü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça İlçesi'nde makilik bölgede çıkan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.



Foça kent merkezine 500 metre mesafedeki Hilmi Dağı'nın, yeni yapılan sanayi sitesine bakan yüzündeki makilik alanda, bugün saat 17.15'te yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, arazinin sarp olması nedeniyle müdühalede yetersiz kalınıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve ekiplerle, bir helikopterin de katılımıyla yangın, 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.