(Görüntülü Haber) Yangında 15 aylık bebek yanarak can verdi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, üç katlı binanın bodrum katındaki dairede sobadan çıkan yangında, 15 aylık Buğlem bebek yanarak hayatını kaybetti. Yangın, bugün saat 18.30 sıralarında 13 Eylül Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katındaki dairede çıktı. İlknur İregöl (24) ile çocukları Tahir (4), Halil İbrahim (4), Emir (1) ve 15 aylık Buğlem evde olduğu sırada sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne İlknur İregöl, çocukları Tahir, Halil İbrahim ve Emir'i alarak dışarı çıktı. Anne İregöl, Buğlem'i kurtarmak için tekrar içeri girmek istediği sırada dumandan etkilenerek fenalaştı. Çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evin içerisinde yaptığı incelemelerde 15 aylık Buğlem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen anne İlknur İregöl ile çocukları Tahir, Halil İbrahim ve Emir'i ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan anne ve çocuklarını durumunun iyi olduğu öğrenildi. Talihsiz bebeğin cesedi ise, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.