(Görüntülü Haber) Yanan kamyoneti beton mikserinden su sıkarak söndürdüler

Haber-Kamera: Hakan KAYA-İSTANBUL TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Araçtaki yangın, o sırada yoldan geçen bir beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü. Yangın TEM Okmeydanı Bağlantı yolu, Okmeydanı İstikameti'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KB 112 plakalı kamyonet seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu farkeden sürücü aracı yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Sürücünün yardımına o sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü yetişti. Beton mikserinin hortumuyla yangına müdahale eden sürücü yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle TEM otoyolu Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.