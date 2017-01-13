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(Görüntülü Haber)Yanan barakasını gözyaşları içinde izledi

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da bir baraka çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Son anda kendisini dışarı atan 41 yaşındaki Mehmet Çağlar, yanan barakasını gözyaşları içerisinde izledi. Merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi...

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da bir baraka çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Son anda kendisini dışarı atan 41 yaşındaki Mehmet Çağlar, yanan barakasını gözyaşları içerisinde izledi. Merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Vali İzzetbey Caddesi'nde, Mehmet Çağlar'ın tek başına yaşadığı barakada bugün saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. Çağlar, uykudan uyanıp kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. Ayakkabısını bile giyemeden dışarı çıkan Çağlar, yanan barakasını gözyaşları içerisinde izledi. Çağlar güçlükle ekip otosuna bindirilirken, itfaiye ekipleri alevleri yandaki binalara sıçramadan söndürdü. Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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