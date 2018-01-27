(Görüntülü Haber)YAN YANA GÖMÜLDÜ

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra memleketleri Ödemiş'in Türkmen Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünden helallik alınan ikiz kardeşler, Köseler Mahallesi Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Köseler Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi. İkizlerin babası Mehmet, annesi Ömürşen, ağabeyi Murat, kardeşi Ersen Gencer ile diğer yakınları ve arkadaşları taziyeleri kabul etti. İKİSİ DE YENİ EVLENMİŞ Ölenlerin ağabeyi Murat Gencer, ikiz kardeşlerinin hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, "Allah beraber yarattı, beraber aldı. Okula beraber gittiler, askere beraber gittiler. İkisi de evliydi. Yeni evlendiler. Daha 1 yıl olmadı. Süt ürünleri üzerine ortak olarak yeni işyeri açtılar. Dün gece, İzmir'den mal almış, geliyorlardı" dedi. Cenaze evine gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise, "Söyleyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz, Allah sabır versin" diyerek aileye başsağlığı diledi. Kenan ve Ferhat Gencer ile aynı minibüste bulunan, kazada hafif yaralanan, tedavisi sonrası taburcu olan Hakan Çarpan (22) da cenaze evine gelerek aileye destek verdi. Başından yaralanan Hakan Çarpan, olay anını ve kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()