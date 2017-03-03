(Görüntülü Haber) Yalova’da kaçak içki operasyonu

YALOVA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 187 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Yalova Merkezde Vatan Caddesi üzerinde bir tekel bayiinde kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı istihbaratı alan Asayiş Şubesi ekipleri, buraya operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 187 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken S.K. (22) ve M.Y. (43) adlı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. SAHTE İÇKİDEN KOMAYA GİRDİ Öte yandan A.İ. adlı bir kişinin sahte içki nedeniyle komaya girdiği ve Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi. A.İ.’nin sahte içkiyi nereden aldığı da araştırıyor.