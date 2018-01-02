Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta işçi emeklisi Muharrem Vehbi Artar (67), tek başına oturduğu evinde ölü bulundu. Kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi, Sevda Sokak'ta bulunan ahşap iki katlı müstakil evin giriş katında yalnız yaşayan Muharrem Vehbi Artar'dan 3 gün boyunca haber alamayan arkadaşları endişelendi. Arkadaşları kontrol etmek için Artar'ın evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Polislerin çilingir yardımıyla girdiği evde, Vehbi Artar oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Artar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vehbi Artar'ın cesedi evdeki inceleme sonrası otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta işçi emeklisi Muharrem Vehbi Artar (67), tek başına oturduğu evinde ölü bulundu. Kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi, Sevda Sokak'ta bulunan ahşap iki katlı müstakil evin giriş katında yalnız yaşayan...
02 Ocak 2018 Salı 17:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.