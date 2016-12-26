(Görüntülü Haber)Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Sabriye Evren, evinde çıkan yangında öldü. Şeyhsinan Mahallesi Sütçüler Sokak 26 numaradaki evinde 16 yıldır yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Sabriye Evren, bugün saat 04.30'da belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında öldü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev küle döndü. Evren'in cesedi evden alınarak, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 'SOBA DEVRİLMİŞ' Sabriye Evren'in oğlu İsa Evren, "Annem 16 yıldır yalnız yaşıyordu. Biz ihtiyaçlarını gideriyorduk. Ağabeyim Mehmet, zaten hemen yan binada oturuyor. Akşamdan sobasını yakmış, evine gitmiş. Gece tahminimize göre soba devrilmiş. Ağabeyim sesleri duyup, koşmuş. Ama alevler her tarafı sardığı için içeriye girememiş" dedi.