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(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı evde sobadan zehirlenip, öldü

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Sabri Yıldırım yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Şahinbey İlçesi'nin Cengiz Topel Mahallesi’nde...

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Sabri Yıldırım yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Şahinbey İlçesi'nin Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma namazının ardından yalnız yaşadığı eve gidip sobayı yaktıktan sonra uykuya dalan Sabri Yıldırım, kendisine akşam yemeği getiren torunu tarafından hareketsiz halde bulundu. Torununun annesine, annesinin de ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde öldüğü belirlenen Yıldırım'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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